Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Salaj reaminteste tuturor participantilor la trafic sa tina cont de conditiile meteorologice atunci cand pornesc la drum și sa circule cu viteza adaptata permanent conditiilor de trafic.

- Polițiștii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Sarmasag au desfasurat, miercuri, 15 ianuarie a.c., o acțiune pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice. In acest context, politistii au aplicat 22 de sanctiuni contraventionale, din care 17…

- Politistii Brigazii Rutiere au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de peste 21.300 de lei pentru nereguli la diverse lucrari de reabilitare a partii carosabile si domeniului public. Au fost verificate 13 lucrari care implicau restrictii in partea carosabila sau trotuar si au fost date sase…

- Inspectoratul de Politie Judetean Salaj verifica periodic modul in care persoanele puse sub supraveghere judiciara isi respecta obligatiile, iar in cazul incalcarii acestora, sesizeaza instanta competenta. In perioada 1 ianuarie-1 octombrie a.c., la nivel judetean, au fost dispuse masuri preventive…

- Poliția Teleorman, recomandari de vreme rea pentru șoferi și pietoni in Eveniment / on 22/11/2019 at 21:34 / Polițiștii teleormaneni recomanda celor care pornesc la drum sa conduca prudent, sa adapteze permanent viteza de deplasare la conditiile de drum si trafic, iar inaintea efectuarii oricarei…

- Romania a fost lovita de numeroase ori de ierni extreme. In ultimul secol, romanii au fost testați și au avut parte de nameți inalte de cinci metri și viscole care au durat saptamani in șir. Care au fost cele mai grele ierni? Cea mai cumplita iarna din Romania Pe timpul in care nu existau avertizarile…

- In prag de iarna, pe cei 230 de kilometri de drumuri județene aflați in zona de est a Timișului nu are cine sa faca deszapezire. Asta pentru ca, deocamdata, Consiliul Județean Timiș nu a reușit sa gaseasca o noua firma, dupa ce societatea cu care instituția a avut un contract de deszapezire incheiat…

- Ninsorile abundente au pus stapanire pe doua treimi din teritoriul american. Vortexul polar venit dinspre Siberia a adus cu el un ger napraznic si este doar inceputul. Localnicii spun ca nu se asteptau sa dea piept cu iarna atat de repede. Ohio, New York si Illinois sunt doar cateva dintre…