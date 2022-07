Firmă de curăţenie cu abonament la CTP CFI Solution a depus si anul acesta o oferta (singura) in procedura de licitatie lansata de Compania de Transport Public pentru atribuirea contractului de servicii si igienizare. Licitatia a fost lansata luna trecuta de la o valoare estimata de 3,26 milioane de lei. Anul trecut, contractul a fost atribuit pentru 2,4 milioane de lei, iar licitatia pornise de la 3 milioane. Criteriile de evaluare a ofertei au ramas aceleasi: componenta financiara (70 la suta), personalul zilnic asigurat (18 la suta) si termenul de plata la facturi (12 la suta). Cititi si: Monopol pe curatenia in tramvaie si autobuze… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

