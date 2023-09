Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Corlan a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca in patru zile comisarii Garzii de Mediu au dat pe litoral 93 de amenzi, in valoare de trei milioane de lei. “Nu putem sa avem un turism sanatos fara sa avem parte de un mediu curat. Atunci cand mergem pe litoral,…

- Potrivit extrasului de incheiere nr. 16548 din 29 iunie 2023 publicat in Monitorul Oficial partea a IV a nr. 3316 din data de 25 iulie 2023, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului Asterix si Obelix Construiesc SRL. Firma are sediul social pe Soseaua…

- Garda de Mediu Constanța a acordat o amenda in valoare de 50.000 de lei unei companii din Portul Constanța, din cauza depozitarii neadecvate a ingrașamintelor chimice in expunerea directa la soare. “Urmare a controlului realizat la o societate din Portul Constanta, zona Poarta 2, cu activitate de manipulare,…

- Garda de Mediu Constanta a anuntat joi, ca a facut un nou control pe santierul proiectului “Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre gara CFR si statiunea Mamaia”. “Urmare a verificarilor efectuate in zona Casei de Cultura (intersectia strazii I.L.Caragiale cu bulevardul Alexandru…

- Amenzi in valoare totala de 125.000 lei aplicate firmei lider de sociere care executa proiectul "Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre gara CFR si statiunea Mamaia" Urmare a verificarilor efectuate in zona Casei de Cultura intersectie str.I.L.Caragiale bd.Al.Lapusneanu , unde se realizeaza…

- Societatea care demoleaza stadionul din Constanta, str. Primaverii, a fost amendata astazi cu 15.000 lei pentru neluarea masurilor de prevenire si limitare a emisiilor de praf in atmosfera.Potrivit Garzii de mediu Constanta, s a constatat ca nu se utilizeaza tunurile de apa, nu exista plase de protectie…

- Societatea care administreaza centrul comercial City Park Mall din Municipiul Constanta a fost amendata cu 10.000 lei pentru neintretinerea corespunzatoare a spatiului verde, anunta Garda de Mediu Constanta.Comisarii Garzii de Mediu Constanta au constatat ca pe suprafetele acoperite cu dale de la nivelul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Arad din cadrul Garzii Naționale de Mediu... The post Peste 17 tone de deșeuri, oprite la vama romaneasca. Gunoaiele veneau din Germania și aveau destinația o firma din Romania…