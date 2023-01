Stiri pe aceeasi tema

- In stațiunea Slanic Moldova a fost marcata aniversarea a 100 de ani de la nașterea medicului balneolog, publicist și fost director al stațiunii dr. Romulus C. Busnea (1922-1994). Evenimentul a fost organizat de familie impreuna cu Primaria orașului Slanic Moldova chiar in ziua in care s-au implinit…

- Noua toaleta publica din Piața Centrala a fost finalizata! Accesul este GRATUIT! Avand in vedere faptul ca toaleta veche era una privata, nefuncționala, Primaria municipiului Bacau a inceput amenajarea alteia noi, in urma cu doua luni. Incepand din aceasta saptamana, cei care iși desfașoara activitatea…

- Cunoscutul interpret de muzica populara autentica Grigore Leșe va fi, pe 23 decembrie, oaspetele comunei Ghimeș-Faget, unde va susține, de la ora 19,00, un concert la Casa de Cultura. Organizatorii au supraintitulat evenimentul „Așteptand Craciunul cu Grigore Leșe”. Grigore Leșe a absolvit cursurile…

- Prefectul județului spune ca Tribunalul a anulat Planul Urbanistic Zonal (PUZ), pe baza caruia – pe strada Șoimului din municipiul Bacau – urma sa fie ridicat un mastodont imobiliar. „Acesta este argumentul cel mai graitor in sprijinul votului la vedere in Consiliul Local, atunci cand in forul deliberativ…

- Etapa a 13-a nu a fost deloc cu ghinion pentru Aerostar, care a demonstrat ca ramane principala forța ofensiva din primele doua serii ale Ligii a III-a. Vineri, in uvertura rundei, „aviatorii” au ajuns la 41 de goluri marcate, dupa ce au surclasat-o cu 5-1 (4-0) pe concitadina FC Dinamo. Ratarea lui…

- La Centrul Cultural din Moinești s-a desfașurat in perioada 4-5 noiembrie 2022, prima ediție a Conferinței Naționale a Serviciilor de Ingrijire pe Termen Lung organizata de Asociația Directorilor Instituțiilor pentru Varstnici și Primaria municipiului Moinești. Programul evenimentului a fost imparțit…

- Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu, primarul municipiului Bacau, a participat, astazi, la manifestarea dedicata premierii cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie si care a avut loc la Teatrul Bacovia. „Traiesc o mare emoție alaturi de acești oameni minunați ai Bacaului! Ii privesc cu respect…

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța in weekendul 29 și 30 octombrie 2022, premiera spectacolului PACALA. Este o dramatizare de Ciprian Huțanu, dupa Ispravile lui Pacala, de Petre Dulfu (1894). Din distribuția spectacolului fac parte actorii: Mihai Chihaia, Andreea Sandu, Marlene Duduman, Ilinca Istrate,…