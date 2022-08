Stiri pe aceeasi tema

- „De asta ma aflu aici", a spus ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, aflat in vizita joi la Iasi „Motivul pentru care ma aflu astazi la Iasi este si acesta, al Institutului de Boli Cardiovasculare", a declarat ministrul Marcel Bolos, dupa o vizita la spitalul din Copou. „Sunt de felicitat…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos, a facut, vineri, o vizita in judetul Salaj, unde a analizat impreuna cu autoritatile locale – presedintele Consiliului Judetean Salaj, Dinu Iancu Salajanu si primarii comunitatilor din judet, stadiul proiectelor finantate cu fonduri…

- Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a aratat ca Romania a reusit sa atraga noi fonduri comunitare in baza unui nou acord incheiat cu reprezentantii Comisiei Europene. Deputatul iesean arata ca pentru perioada 2021-2027, legat de sprijinirea politicii de coeziune, vor ajunge in Romania circa 31,5 miliarde…

- Documentatia necesara restaurarii si modernizarii celor doua imobile ale Filarmonicii Moldova „s-a uscat si a cazut". Prin urmare, trebuie reactualizata – ceea ce si vrea sa faca administratia judeteana, care a preluat cu trei ani si jumatate in urma sediul Filarmonicii in comodat de la Episcopia Romano-Catolica. …

- Transportul public din Romania lasa de dorit, asta deși autoritațile ii indeamna pe romani sa aleaga mijloacele de deplasare in comun, pentru a reduce gradul de poluare și aglomerația.In continuare, in multe orașe din țara calitatea serviciilor de transport in comun este slaba, infrastructura…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a caștigat un proiect de peste 8 milioane de euro pentru digitalizarea instituției Proiectul cu titlul „Cadru pentru dezvoltarea durabila a componentei digitale a universitații – eUAIC”, Cod proiect: F-PNRR-GDU-1-2022-0109, a fost depus in cadrul apelului…

- FMI - Deficitul fiscal al Romaniei va ajunge la 6,75% din PIB Foto: captura video. Deficitul fiscal al României va ajunge la 6,75% din Produsul Intern Brut în acest an - avertizeaza seful misiunii Fondului Monetar International, Jan Kees Martin. Aflat astazi la Bucuresti, el a spus ca…

- „Un om fara busola care, in ultima perioada, penduleaza intre doua partide. O zi mai c-ar ramane in PNL, intr-o alta zi mai c-ar pleca dupa Ludovic Orban la Forta Dreptei. Un fel de „si calare si pe jos". Acesta este Costel Alexe, vremelnicul presedinte al Consiliului Judetean Iasi. Audierile la DNA…