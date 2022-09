Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii bihoreni intalnesc tot mai des cazuri de șoferi care se drogheaza și apoi urca la volan. Un tanar a fost prins in fapt miercuri dupa amiaza pe o strada din Oradea. Continue reading Inca un tanar prins drogat la volan in Oradea at Info real.

- Dosar penal pe numele unui barbat de 48 de ani, in Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși era baut și nu avea permis de conducere. Un altul este și el cercetat penal dupa ce a fost prins ca șofa deși era drogat.

- Un tana clujean a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a fost depistat de polițiști conducand pe Calea Dorobanților din Cluj-Napoca sub influența substanțelor interzise și fara sa dețina permis de conducere, fara sa conștientizeze ca, in stadiul in care se afla, nu era apt pentru a conduce un autoturism,…

- Un tanar de 34 de ani, din comuna Florești a fost prins drogat și fara permis la volan, in timp ce se plimba pe strada Dorobanților. Potrivit polițiștilor acesta era deținatorul unui permis de conducere provizoriu eliberat de autoritați straine, neavand insa drept de a conduce pe teritoriul Romaniei.„La…

- Un tanar a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a fost depistat de polițiști conducand pe Calea Dorobanților din Cluj-Napoca sub influența substanțelor interzise și fara sa dețina permis de conducere.

- Vineri seara și in noaptea de 24 spre 25 iunie 2022, in intervalul orar 20:00 – 6:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, impreuna cu jandarmi si lucratori din cadrul Poliției Locale Timișoara au acționat in zona festivalurilor DubCamp Romania 2022 și Eco-Friendly Experience „pentru…

- INCONȘTIENȚA la volan: Tanar de numai 19 ani, din Alba, prins drogat in timp ce conducea, de catre polițiști INCONȘTIENȚA la volan: Tanar de numai 19 ani, din Alba, prins drogat in timp ce conducea, de catre polițiști La data de 17.06.2022, in jurul orei 21,00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul…

- Cantarețul de manele Ionuț Prințul Banatului, care conducea o mașina neinmatriculata fiind sub influența drogurilor, a facut live pe Facebook cu isprava lui. Ulterior, acesta a șters postarea.