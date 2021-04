Firea se revoltă: Domnule Cîțu, UNDE e viața “fantastică” promisă? Senatorul Gabriela Firea susține ca in ultimul an 126.000 de romani au ramas fara loc de munca. Este o creștere a șomajului de 25%, fața de anul trecut, mai spune parlamentarul social democrat. Senatorul PSD a analizat datele oferite de Institutul Național de Statistica și a tras concluzia ca romanii o duc din ce in ce mai greu. „Intrebare pentru Dl. Cițu : unde e viața “fantastica” promisa? Romanii o duc din ce in ce mai greu! Peste 478.000 de romani sunt șomeri in luna februarie 2021, anunța Institutul Național de Statistica, ceea ce reprezinta o rata de 5,7%, in forma ajustata sezonier. Numarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

