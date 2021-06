Firea: PSD va depune un proiect de lege prin care alocaţiile vor fi majorate la 300 de lei PSD va depune, saptamana aceasta, in Parlament, un proiect de lege prin care alocatiile pentru copii vor fi majorate la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si de la 427 lei la 600 lei pentru copiii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilitati, a declarat, marti, prim-vicepresedintele Gabriela Firea. "Depunem, saptamana aceasta, in Parlament, un proiect de lege care sa oblige Guvernul cinic sa majoreze imediat alocatiile la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

