Firea: Primăria Capitalei va amenaja un centru integrat socio-medical pentru persoanele dependente de droguri Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat luni ca lucreaza la amenajarea unui centru integrat socio-medical dedicat persoanelor dependente de droguri.



"Vom deschide in maximum 6 luni un centru socio-medical pentru ingrijirea acestor persoane care au ajuns dependente si in plus s-au imbolnavit de TBC sau HIV. Nu este doar un centru medical, ci si un centru social. Aceste persoane vor fi tratate de dependenta si reintegrate social. Vom sprijini sa gaseasca un loc de munca, prieteni, sa socializeze. De asemenea, cei care nu au casa - si multi nu au un acoperis deasupra… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea a anunțat, luni, ca peste șase luni va inaugura un centru medico-social pentru persoane tinere dependente de droguri, care s-au imbolnavit de HIV sau de TBC, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ponta reacționeaza dupa decizia privind votul pentru Guvernul Orban:…

- Primarul general Gabriela Firea a avut o intalnire de lucru cu coordonatorii programelor sociale și de sanatate gestionate de Primaria Capitalei, prin instituțiile subordonate. Au fost reamintite investitiile...

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, la Primaria Capitalei, ca iși dorește mai multa coerența politica guvernamentala și in Parlament și ca spera la o redresare in acest sens „dupa saptamana viitoare”.Mesajul lui Dancila la 18 ani de la atentatele din 11 septembrie: 'Este…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat luni ca ia in calcul o serie de modificari la proiectul de hotarare care vizeaza introducerea vinietelor electronice pentru utilizarea drumurilor publice din Capitala, astfel incat proprietarii sa plateasca in functie de gradul de poluare generat de masina.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a raspuns europarlamentarului Dacian Cioloș, pe Facebook, dupa ce acesta din urma a criticat proiectul "Oxigen pentru București", inițiat de Primaria Capitalei."#CuminteniaGuvernariiZero #CuvantaSiDomnulNimic #MaiStatiSiPeAcasaNuDoarLaParisDupa…

- Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, a prezentat un proiect pentru combaterea poluarii in Capitala. Gabriela Firea a precizat ca suntem pe locul șase la nivelul poluarii și ca iși...

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, luni, ca a fost finalizata procedura de achizitie a 130 de autobuze hibrid derulata de Primaria Capitalei. Castigatorul licitatiei este Mercedes – Benz, iar tipul autobuzului care va fi livrat este Mercedes – Benz Citaro Hybrid. Primul autobuz va fi livrat…

- Consiliul General al Capitalei a adoptat in sedinta de miercuri transmiterea in administrarea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti a unui numar de 70 de apartamente, cu destinatia de locuinte de serviciu pentru personalul angajat in unitatile sanitare ale ASSMB, transmite Agerpres.…