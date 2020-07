Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca nu are niciun motiv sa se retraga din cursa electorala pentru un nou mandat la PMB, desi, in aceasta perioada, spune ea, sunt incercari de a o "destabiliza" si este "amenintata, intimidata, filata". "Nu am niciun motiv sa ma retrag, nici personal, nici politic, nici de alta natura. Sunt incercari in aceasta perioada de a ma destabiliza, de a ma convinge sa renunt, mi se sugereaza sau mi se spune direct, sunt amenintata, sunt intimidata, sunt filata. Eu stiu ce am facut pentru bucuresteni, stiu ce proiecte am in continuare pentru…