Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General Al Municipiului Bucuresti (CGMB) dezbate vineri, 4 mai, un regulament pentru curatenie in Centrul Vechi al Capitalei. Mai precis, regulamentul pentru salubrizarea, igienizarea si infrumusetarea Centrului Vechi al Capitalei. Decizia ar veni intr-un moment in care Centrul Vechi al Bucureștiului…

- Femeile insarcinate din Bucuresti vor fi sprijinite cu vouchere in valoare de 2.000 de lei, dupa ce miercuri Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat un proiect de hotarare in acest sens. 'In Bucuresti s-a constatat ca in ultimii ani avem, din nefericire, o problema in privinta natalitatii,…

- Primaria Capitalei va oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, a decis Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul de hotarare a fost initiat de catre primarul Gabriela Firea, care sustine ca rata natalitatii…

- Primaria Capitalei va oferi ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta CGMB. Banii se vor acorda sub forma de vouchere in trei transe doar in baza scrisorii medicale. Proiectul de hotarare a…

- Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), initiaza o campanie de prevenire si constientizare a riscului raspandirii TBC, care se va desfasura timp de trei luni.

- Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), initiaza o campanie de prevenire si constientizare a riscului raspandirii TBC, care se va desfasura timp de trei luni.Citeste si: Guvernul A APROBAT: Plafon MARIT la 35.000 de euro pentru achizitia…

- Gabriela Firea spune ancheta DNA este una absolut normala și ca exista sute de astfel de verificari in cadrul Primariei, precizand ca documentul facut public de catre Ciprian Ciucu (consilier PNL) are ca scop denigrarea sa. „Foarte interesant e faptul ca eu am aflat azi dimineața de la un…

- Proiectul de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare privind construirea unei maternitati in curtea Spitalului Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" din Capitala, a carei valoare estimata este de 12 milioane de euro, se afla pe ordinea de zi a sedintei CGMB de joi.