Stiri pe aceeasi tema

- "Inconștienților! Guvernanți fara scrupule, care treceți cu tancul peste lege și Constituție! Cat mai aveți de gand sa va bateți joc de copiii țarii?! Tot PSD e de vina ca Ministerul Justiției și Consiliul Legislativ v-au spus clar ca ați dat o ordonanța vadit neconstituționala prin care anulați…

- Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. "Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august", a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD. Potrivit acestuia, la baza…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. „Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august”, a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv National al…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a susținut, ieri, ca zilele Guvernului Orban la Palatul Victoria sunt numarate. Acesta a subliniat ca, inainte de a se trece la negocieri serioase cu reprezentanții partidelor...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Orban si demersul va reusi ‘suta la suta’, precizand ca momentul cand va fi initiat demersul va fi stabilit intr-o sedinta a CExN dupa discutii cu liderii celorlalte partide…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Orban si demersul va reusi „suta la suta”, precizand ca momentul cand va fi initiat demersul va fi stabilit intr-o sedinta a CExN dupa discutii cu liderii celorlalte partide…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca parlamentarii partidului vor depune o moțiune de cenzura la adresa Guvernului Orban „a doua zi dupa dupa ce starea de alerta se va incheia”. El acuza Executivul „de cel mai mare abuz de putere”. „In privința starii de alerta, aseara, la 21.30,…

- Social-democrații au decis, luni, ca vor vota pentru prelungirea starii de alerta, dar cu unele modificari, printre care excluderea achizițiilor directe și redeschiderea bisericilor și teatrelor. Starea de alerta ar urma sa fie de doar 15 zile, a anunțat președintele Marcel Ciolacu.„Așteptam…