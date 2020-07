Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei catalogheaza drept „o alianta a raului, a distrugerii”, o „alianta care va dura fix un sezon”, „o alianta intre doi oameni care nu se respecta, nu se apreciaza” intelegerea politica anuntata duminica de Victor Ponta si Robert Negoita si sustine ca cei doi vor sa „omoare…

- Candidatul drepteu la Primaria Capitalei Nicusor Dan acuza ca aproape 1.800 de imobile din Bucuresti nu au apa calda in timpa ce primarul Gabriela Firea ” isi construieste mesaje omagiale din litere si propriul nume”, relateaza News.ro.Citește și: USR insista cu alegerile timp de doua zile.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a postat, joi seara, un mesaj electoral pe Facebook: ”Forta este in FIREA oamenilor!”. Gabriela Firea si-a prezentat sloganul pentru alegeri, acesta fiind un acronim al numelui sau: ”FIREA - Forta. Iubire. Realitate. Eficienta. Adevar - oamenilor”, anunța…

- Gabriela Firea a declarat, joi seara, la Antena 3, ca nu se teme de niciun contracandidat la alegerile locale programate pe 27 septembrie. Primarul general al Bucureștiului a precizat ca va candida pentru un nou mandat și ca nu este interesata de nicio alianța, așa cum fac unii dintre contracandidații…

- Primarul general, Gabriela Firea a facut anunțul mult-așteptat: au fost demarate lucrarile la Spitalul Metropolitan București. In postarea de pe pagina de socializare primarul general trece in revista cei doi ani de eforturi, munca nevazuta, care au precedat marele eveniment.Citește și: SHOW…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, i-a acuzat, vineri, pe primarul general PSD, Gabriela Firea, si pe primarii de sectoare social-democrati ca doresc sa distruga "sute de hectare de spatiu verde" din Bucuresti, prin Planurile Urbanistice Zonale pe care le-au pregatit,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca si-ar dori ca Nicusor Dan sa devina viceprimar, mentionand ca ar colabora bine cu acesta. "As vrea sa fac echipa cu domnul Dan, in calitate de viceprimar", afirma Firea. Intrebata daca acesta are calitati, Firea sustine ca: "Partial. De aceea nici…

- Social-democrații reacționeaza la blocajul instituit de Ministerul Sanatații privind testarea bucureștenilor de COVID-19. PSD acuza ca liberalilor le este teama ca rezultatele testelor de la București vor arata ca romanii au fost ținuți degeaba in casa! „In vreme ce bolnavilor le este interzis accesul…