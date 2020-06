Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, candidat la Primaria Capitalei, nu a reușit sa convinga nici macar de faptul ca dorește el sa devina primar al Bucureștiului, dupa o absența de trei luni, spune gazetarul Cristian Tudor Popescu. In aceste condiții, principala sa rivala, actualul edil Gabriela Firea, „poate spera intr-un…

- Nicusor Dan, candidat pentru functia de primar general al Capitalei, sustine ca intr-un mandat de patru ani poluarea din Bucuresti ar putea fi redusa la jumatate. El afirma ca Primaria Capitalei a prevazut in buget 7 milioane de lei pentru realizarea unei retele proprii de monitorizare a poluantilor,…

- Marcel Vela este cel mai vizibil ministru, in momentul de fața, din guvernul condus de Ludovic Orban. In ultimele zile Gabriela Firea a susținut ca acesta ar fi candidatul PNL la Primaria București. Nimic mai fals. Liberalii au anunțat deja ca Nicușor Dan va fi candidatul Opoziției unite la Bucuești.…

- Candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, afirma ca cele doua testari in masa pentru coronavirus pe c are le deruleaza Primaria Capitalei in aceasta perioada sunt ”o cheltuiala inutila a banului public”. ”Daca vrea sa faca ceva pentru protectia bucurestenilor, Gabriela…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Primaria Capitalei va da startul programului de testare a cetațenilor. In prima faza vor fi testați 11.000 de cetațeni care inscriu voluntar in proiectul ”Testam pentru București”.Citește și: VIDEO - Marcel Ciolacu a inceput sa tremure necontrolat…

- Opt companii infiintate de Primaria Bucuresti la initiativa Gabrielei Firea se desfiinteaza si vor fi absorbite de alte cinci firme ale municipalitatii. Nicusor Dan, candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, sustine ca demersul initiat de Gabriela Firea este doar o scamatorie pentru a acoperi activitatea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, vineri seara, ca cele șase persoane venite de pe vasul de croaziera din Japonia, care au stat in carantina din cauza coronavirusului, in locația pusa la dispoziție de Primaria București, au plecat acasa.Firea a scris pe Facebook faptul ca cele…