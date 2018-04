Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti a anuntat, sambata seara, ca a fost aprobat in Comisia Tehnico- Economica a Ministerului Mediului proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete, pe o distanta de 67 de kilometri. Valoarea lucrarilor este de 10 milioane de euro, iar realizarea pistelor va demara in…

- Comisia Tehnico-Economica a Ministerului Mediului a aprobat proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete in Bucuresti-Ilfov, pe o distanta de 67 km, proiect in valoare de 10 milioane de euro, executia primului lot, de 63,5 km, putand demara in luna iunie, a anuntat Primaria Municipiului Bucuresti.…

- Construirea pistelor pentru biciclete este una dintre masurile importante de reducere a traficului prevazute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila. In ceea ce priveste traseele pietonale si pentru biciclete Bucuresti-Ilfov, a fost aprobat in Comisia Tehnico- Economica a Ministerului Mediului…

- Initiativa legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) a fost aprobata, miercuri, de Senat in calitate de prima camera decizionala, fiind aduse totodata mai multe modificari fata de forma initiala.

- Unul dintre cele mai de succes proiecte civice inițiate in ultimii ani, Verde pentru Biciclete, implinește zece ani de activitate. O perioada lunga, plina de succese, dar care mai are loc și de mai bine, spune inițiatorul VpB.

- "Noi am predat deja la Ministerul Mediului proiectul pentru un traseu de 67 de km de piste de biciclisti, iar proiectul nostru (...) a fost deja avizat, saptamana trecuta, in comisia tehnico-economica a Ministerului Mediului si cu aceasta aprobare deja proiectul demareaza", a declarat marti Firea…

- Calin Popescu Tariceanu a fost model in tinerețe. Acesta a fost abordat pe strada pentru a aparea intr-o revista și a și fost remunerat. Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care luna trecuta a fost in doliu dupa moartea unui coleg de liceu , a fost model in vremurile cand era elev. Calin…

- „Ai parcat pe pista de biciclete, știm ca te grabești și ca nu prea sunt locuri de parcare prin oraș, dar asta putea fi o amenda intre 250 și 625 de lei și 2 pana la 3 puncte penalizare la permis. Te rugam lasa pistele de biciclete pentru bicicliști, pentru ca o bicicleta in plus inseamna…