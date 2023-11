Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de Champions League dintre Copenhaga și Manchester United a fost intrerupt in prima repriza dupa ce un barbat a intrat pe teren afișand cu steag al Palestinei, in contextul razboiului dintre Israel și gruparea islamista Hamas, cea care guverneaza Fașia Gaza. Meciul dintre FC Copenhaga și Manchester…

- Camerunezul Andre Onana (27 de ani) a salvat-o pe Manchester United in meciul de Champions League cu Copenhaga, 1-0, in care a aparat un penalty la ultima faza # Colegul Alejandro Garnacho a distribuit o fotografie cu momentul bucuriei, pe care a insoțit-o cu emoticoane cu o gorila, iar liga engleza…

- Manchester United a invins cu 1-0 pe FC Copenhaga, dupa ce Andre Onana a aparat un penalty in prelungiri. La finalul partidei din Champions League, Alejandro Garnacho a publicat o fotografie in care sarbatorește alaturi de portarul camerunez, dar postarea a fost ștearsa, din cauza unui emoticon folosit…

- Tocmai „renegații” Harry Maguire (30 de ani) și Andre Onana (27) i-au adus lui Manchester United prima victorie in Champions League 2023/2024 (1-0 cu FC Copenhaga), intr-o seara in care Old Trafford l-a omagiat pe Sir Bobby Charlton. Planetele s-au aliniat marți pentru Manchester United. ...

- ​Real Madrid iși continua parcursul excelent din grupele UEFA Champions League. Formația antrenata de Carlo Ancelotti s-a impus in deplasare la Sporting Braga, scor 2-1. Jude Bellingham a fost din nou decisiv pentru los blancos.

- Marți revin meciurile din UEFA Champions League, iar iubitorii fotbalului au motive de bucurie! Doua dintre cele mai interesante meciuri ale serii le au in prim plan pe Manchester United și Arsenal, iar cele doua formații din Anglia beneficiaza de cele mai mari cote din lume la Mozzart Bet! Manchester…

- Galatasary a produs una dintre surprizele serii in Champions League. Și a facut-o in mare stil! Turcii au plecat victorioși de pe „Old Trafford”, impunandu-se cu 3-1 in fața unui Manchester United tot mai neconcludent de la meci la meci. Nu mai sunt dubii, criza lui Manchester United se acutizeaza…

- Au fost stabilite grupele competiției UEFA Champions League pentru sezonul 2023 – 2024. Dueluri intre cele mai puternice cluburi de fotbal ale Europei sunt garantate in faza grupelor UEFA Champions League. Grupele UEFA Champions League sunt urmatoarele, in urma tragerii la sorți: Grupa A: Bayern Munchen,…