Stiri pe aceeasi tema

- Zoran Tegeltija a fost investit joi de parlamentul de la Sarajevo in functia de premier al Bosniei, el angajandu-se sa recupereze timpul pierdut din cauza celor 13 luni de blocaj in formarea guvernului, transmite Reuters. Noul premier a primit 28 de voturi in parlament, ce are 42 de membri. Tegeltija,…

- Social-democratii din Finlanda, care conduc guvernul din cinci partide, vor tine o sedinta de consiliu duminica pe 8 decembrie pentru a-si alege candidatul pentru postul de prim-ministru dupa ce Antti Rinne a fost fortat sa demisioneze de catre partenerul de coalitie Partidul de Centru, informeaza joi…

- Social-democratii din Finlanda, care conduc guvernul din cinci partide, vor tine o sedinta de consiliu duminica pe 8 decembrie pentru a-si alege candidatul pentru postul de prim-ministru dupa ce Antti Rinne a fost fortat sa demisioneze de catre partenerul de coalitie Partidul de Centru, informeaza…

- Premierul finlandez Antti Rinne a demisionat marti dupa ce a pierdut increderea Partidului de Centru, unul din partenerii in coalitia de guvernare, care urmeaza sa decida in cateva zile daca vor continua in aceasta formula sau vor fi convocate alegeri anticipate, transmit AFP si dpa. Social-democratul…

- Premierul finlandez, social-democratul Antti Rinne, si-ar putea anunta marti demisia, dupa ce Partidul de Centru, din coalitia de guvernare de cinci formatiuni, a anuntat ca nu il mai sustine, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Televiziunea finlandeza YTL, citand surse sub rezerva anonimatului,…

- Presedintia interetnica tripartita a Bosniei si Hertegovina a convenit marti sa-l nominalizeze pe economistul Zoran Tegeltija, sarb, ca premier desemnat, la 13 luni dupa alegeri, a declarat un purtator de cuvant al partidului de guvernamant sarb Alianta Social Democratilor Independenti (SNSD), relateaza…

- Parlamentarii PSD nu doar ca nu vor vota pentru investirea noul guvern, dar nu vor asigura nici cvorumul de prezența necesar deschiderii ședinței Parlamentului pentru instalarea unui nou cabinet, a declarat luni pr...

- Dan Nica este noua nominalizare a PSD pentru functia de comisar european Dan Nica. Foto: Agerpres. Social-democratii aflati la guvernare în România l-au desemnat pe Dan Nica pentru…