Stiri pe aceeasi tema

- ASTAZI: NATO primește cel mai nou membru al sau. Despre ce țara este vorba ASTAZI: NATO primește cel mai nou membru al sau. Despre ce țara este vorba Finlanda a devenit oficial marți membru al alianței militare NATO, a anunțat biroul președintelui finlandez. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…

- Finlanda va deveni marti cel de-al 31-lea stat membru al NATO, iar steagul finlandez va fi ridicat pentru prima data la sediul organizatiei, a anuntat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

- Finlanda va deveni marti cel de-al 31-lea stat membru al NATO si steagul finlandez va fi ridicat pentru prima data la sediul organizatiei, a anuntat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Agerpres. „Este o saptamana istorica. Maine (marti – n.r.) vom primi Finlanda in NATO, care…

- Marți, 4 aprilie, Finlanda va deveni cel de-al 31-lea stat membru al NATO si steagul finlandez va fi ridicat pentru prima data la sediul organizatiei, a anuntat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. ”Este o saptamana istorica. Maine (marti – n.r.) vom primi Finlanda in NATO, care va deveni…

- NATO a "vazut unele semne" ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul in Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, anunța CNN, potrivit Rador."Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a afirmat marti secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar „pe termen lung”, a declarat marti, 28 februarie, secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar in…

- "Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar in acelasi timp este o perspectiva pe termen lung", a afirmat Jens Stoltenberg in cadrul unei vizite in Finlanda, facand apel la construirea unui "cadru" pentru a evita orice noua invazie pe viitor.Intrarea Ucrainei in NATO este…