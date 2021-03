Stiri pe aceeasi tema

- Deprecierea inregistrata miercuri de moneda nationala a fost provocata de componente externe, fiind o perioada de consolidare a nivelului monedei europene in jur de 4,87 de lei/euro, sustine purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu.Declaratia acestuia vine in contextul in care…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 3,69 miliarde lei, în ianuarie 2021, de 8 ori mai mare decât cel din aceeași luna a anului precedent. Ca procent din PIB, acesta se situeaza la 0,33%, comparativ cu 0,04% în ianuarie 2020. Vorbim de prima luna a acestui an, iar…

- Ministerul Finanțelor prezinta alte date decat cele invocate recent de premierul Florin Cițu in privința sporurilor bugetarilor. In 2020, acestea au totalizat 10,81 de miliarde de lei, conform instituției conduse de Alexandru Nazare. Cu tot cu prime, indemnizații și celelalte facilitați primite de bugetari,…

- Executia preliminata a bugetului general consolidat la finele anului 2020 a inregistrat un deficit de 101,92 miliarde lei (9,79% din PIB), in contextul in care sume in valoare de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli…

- ”Pietele financiare au fost afectate de pandemia COVID-19, care a influentat evolutiile macroeconomice si financiare pe tot parcursul anului 2020. Noul context a generat un comportament febril in randul investitorilor si a adus provocari fara precedent pentru factorii de decizie politica. In pofida…

- În perioada ianuarie - noiembrie 2020, datoria externa totala a crescut cu 10,18 miliarde euro, a transmis miercuri Banca Naționala. Mai în detaliu, datoria externa pe termen lung (85,794 mld euro)a crescut cu 15,4% fața de 31 decembrie 2019. Datoria externa pe termen scurt (34,17 mld euro…

- Statul roman a imprumutat in total suma record de 11,6 mld. euro de pe piața externa in 2020, dublu fata de program, iar imprumuturile statului de la bancile de pe piata interna, in euro, s-au apropiat de 2,3 mld. euro, scrie Ziarul Financiar. Ministerul Finantelor a imprumutat cumulat suma record de…