Finanțe Argeș: anunț important privind facilitățile fiscale Agenția Naționala de Administrare Fiscala continua acțiunile de susținere a contribuabililor in vederea conformarii la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care inregistreaza obligații fiscale principale restante, la data de 31.12.2018, ca pot beneficia, in condițiile reglementate de O.G. nr. 6/2019, de o serie de facilitați fiscale. Una dintre ele este sub forma anularii, […] Articolul Finanțe Argeș: anunț important privind facilitațile fiscale apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

