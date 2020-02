Stiri pe aceeasi tema

- Politia Locala nu trebuie desfiintata. Aceasta a fost parerea majoritatii cititorilor Gazetei de Sud, care au ales sa participe la sondajul lansat de cotidianul nostru in perioada 23 ianuarie – 30 ianuarie. Si nu au fost deloc putini. Aproape 32.000 de cititori au raspuns cu „DA“ sau „NU“ la intrebarea…

- Efectele refuzului vaccinarii copiilor impotriva rujeolei se vad tot mai pregnant. In primele sapte zile din an, in Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava au fost internati 23 de copii si patru adulti cu rujeola, nevaccinati, majoritatea din nordul judetului - zona Radauti. ...

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș informeaza ca de la inceputul sezonului gripal pana in prezent, in județ au fost confirmate 36 de cazuri de gripa, 35 cu virusul gripal B și un caz cu virusul gripal AH3. Dintre cele 36 de cazuri, unul singur este adult (o femeie de 39 de ani), restul fiind copii…

- In ultimele 24 de ore, peste 5.300 de pompieri au intervenit la aproape 1.400 de cazuri, majoritatea medicale. Numai la incendiul izbucnit la un depozit de jucarii din Afumați au intervenit peste 200 de pompieri.IGSU anunța, sambata, ca in ultimele 24 de ore, peste 5.300 de pompieri au intervenit…

- Chiar daca modernul lovește puternic piața din Romania, tot mai exista inca mașini care au instalate unitați radio cu caseta. Pe langa acestea, exista o alta categorie de persoane care, pentru a crea un mediu ambiental in propria mașina, folosesc CD-urile audio sau redau melodii in format MP3. Pentru…

- In Samoa au murit cel putin 53 de persoane, majoritatea copii, din cauza unui focar de rujeola care a izbucnit luna trecuta. A fost instituita starea de urgenta, a declarat guvernul acestei insule din Pacific, potrivit Agerpres. Autoritatile au raportat cinci decese in ultimele 24 de ore si 198 de cazuri…

- Numarul persoanelor aflate in evidenta Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava ca diagnosticate cu HIV a ajuns la 262. In acest an, au fost diagnosticate 15 cazuri noi, persoane adulte, si s-au inregistrat patru decese. Majoritatea pacientilor noi cu HIV, 60%, sunt barbati.Potrivit DSP, 234 de ...