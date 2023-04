Finanțarea comerțului. Yuanul internaționalizat, provocare dură pentru Occident Ponderea yuanului in finanțarea comerțului a crescut de peste doua ori de la invazia rusa din Ucraina, potrivit unei analize realizate de Financial Times – o creștere care reflecta atat utilizarea mai mare a monedei chineze pentru a facilita comerțul cu Rusia, cat și majorarea costului de finanțare in dolari. Datele privind finanțarea comerțului ale […] The post Finanțarea comerțului. Yuanul internaționalizat, provocare dura pentru Occident first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oleksii Danilov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei (NSDC), susține ca unele dintre informațiile din documentele Pentagonului care au fost scurse pe internet „nu erau deloc secrete” și ca pot fi „gasite in surse disponibile public”. Despre o breșa in sistemul de securitate,…

- Serviciile de securitate ale Rusiei confisca pasapoartele inaltilor oficiali si directorilor companiilor de stat pentru a-i impiedica sa calatoreasca in strainatate, temandu-se de dezertari din cadrul regimului presedintelui rus Vladimir Putin, a informat luni ziarul de afaceri britanic Financial Times…

- Conform surselor citate de Reuters, care au dorit sa li se pastreze anonimatul data fiind sensibilitatea subiectului, deplasarea liderului chinez in Rusia se va desfasura mai devreme decat se prevedea.Ministerul chinez de Externe nu a raspuns pentru moment la o solicitare de comentarii privind posibilitatea…

- Un mic canal de la gura de varsare a Dunarii a devenit un punct de interes geopolitic intre Ucraina și Romania, provocand temeri ca Rusia se poate amesteca, iar sprijinul Bucureștiului pentru vecinul sau devastat de razboi s-ar putea diminua.

- La un an de cand Rusia a intrat cu tancurile in Ucraina, intr-o invazie pe scara larga, Libertatea va prezinta istoriile personale a cinci ucraineni. Sunt oameni cu care ziarul a vorbit pe parcursul anului trecut și care povestesc cum s-au derulat pentru ei ultimele 12 luni.In continuare, puteți citi…

- Invazia Moscovei in Ucraina și terorismul financiar fac o bataie de joc din ideea unei ‚ordini bazate pe reguli, afirma Serhi Marcenko, ministru de finanțe al Ucrainei, intr-un editorial publicat in Financial Times: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Potrivit ziarului ”Financial Times”, care citeaza surse informate pertinente, Rusia pregatește activ o ofensiva majora in sudul și estul Ucrainei, cu scopul ca pana in luna martie sa preia controlul complet asupra regiunilor Lugansk și Donețk, pe care ea pretinde ca le-a anexat, dar alta este situația…

- Rusia a calificat vineri drept o "provocare" si o "escaladare periculoasa" reuniunea aliatilor occidentali ai Kievului in Germania axata pe noile ajutoare militare pentru Ucraina, in timp ce trupele ruse declara ca avanseaza in est si sud-estul teritoriului ucrainean, relateaza EFE, potrivit Agerpres.…