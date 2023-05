Finanţare stagii de practică pentru 50.000 de elevi şi studenţi Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat in consultare publica o serie de ghiduri ale solicitantului pentru cateva apeluri de proiecte care țintesc adaptarea elevilor și a studenților la cerințele de pe piața muncii. Apelul destinat domeniului preuniversitar se numește ”Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din invațamantul profesional și tehnic”. Proiectul are un buget total de 102 milioane de euro și vizeaza sprijinirea a 40.000 de elevi din invațamantul profesional, tehnic și dual, care vor sa participa la programe de pregatire practica.… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

