Financial Times: Ultima euroviziune a lui Juncker, marginalizată…

Care este starea actuala a UE? Este o intrebare la care Jean-Claude Juncker nu poate raspunde decat indirect atunci cand, in cursul acestei dimineti, isi va rosti anualul discurs politic. S-ar putea ca acesta sa fie ultimul discurs "inflorit" al presedintelui Comisiei Europene cu privire la Starea Uniunii. Cum mandatul i se incheie anul viitor, evident ca exista niste limite in privinta lucrurilor ce pot fi facute. Dar oficialii de la Bruxelles afirma ca inca nu a sosit timpul sa i se spuna "Adio, Juncker", potrivit Financial Times , citat de Rador.