Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump are in vedere impunerea unei interdictii de calatorie in SUA pentru toti membrii Partidului Comunist Chinez si a familiilor acestora, scrie The New York Times. relateaza mediafax.Vezi și: Ce REGULI sunt in noua STARE DE ALERTA care incepe vineri, pentru inca 30 de zile…

- Reacția coordonata a „Five Eyes” – un parteneriat bazat pe informații intre Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Canada și Noua Zeelanda – a fost cea mai evidenta dupa impunerea de catre China a unei legi controversate de securitate naționala, care submineaza autonomia Hong Kongului, statut care…

- "Ce intrebare teribila sa pui"', a declarat Donald Trump, adaugand ca "tot asa este cu albii. Tot mai multi albi, apropo. Mult mai multi albi". Studiile arata ca un numar disproportionat de negri sunt ucisi de politie in comparatie cu albii, care reprezinta o pondere mult mai mare a populatiei SUA.…

- Statele Unite nu se afla pe lista tarilor de origine considerate "sigure" pentru ca rezidentii lor sa poata intra in Uniunea Europeana de la 1 iulie, lista ce urmeaza sa fie prezentata in cursul zilei de marti de guvernele statelor membre UE, au declarat mai multi diplomati pentru Reuters.Potrivit…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati în Germania, acuzând Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa, preluata de Agerpres."Vom reduce numarul soldatilor la 25.000",…

- Donald trump sustine ca a mers in buncar pentru a-l inspecta. "Am fost acolo un interval foarte scurt de timp. A fost mai mult o inspectare" a buncarului, a declarat Donald Trump pentru postul Fox News. Liderul de la Casa Alba a explicat ca mai vizitase spatiul de securitate si cu alta ocazie.…

- Marile forte ale rugby-ului se pregatesc sa participe la un turneu dupa modelul Cupei Mondiale, care ar urma sa aiba loc in lunile iunie si iulie 2021 in Marea Britanie si Irlanda si ale carui beneficii vor fi utilizate pentru finantarea federatiilor si ligilor profesioniste afectate dur de pandemia…

- Germania pune la indoiala acuzatii ale Statelor Unite potrivit carora un laborator chinez s-ar afla la originea pandemiei noului coronavirus si apreciaza ca aceste acuzatii sunt o incercare de deturnare a atentiei de la esecul Washingtonului de a controla epidemia, dezvaluie in editia de vineri Der…