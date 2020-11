Financial Times: Femei sfidătoare luptă cu autocrați îmbătrâniți și politicieni de camarilă Faptul ca Maia Sandu a devenit duminica prima femeie aleasa în funcția de președinte al Moldovei ilustreaza o tendința care se extinde și dincolo de granițele acestei foste republici sovietice înghesuite între România și Ucraina. În Belarus, Polonia și alte țari ale fostului bloc comunist, conducatoare și activiste ale opoziției se afla în fruntea mișcarilor pentru schimbare politica în niște state autoritare, iliberale și prost guvernate.



