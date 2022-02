Financial Times: Cultul internațional al "țarului" Vladimir Putin Lumea occidentala ar putea fi divizata în ceea ce privește reacția fața de acțiunile președintelui rus Vladimir Putin. Dar asupra unui lucru ne putem pune cu toții de acord, nu? Putin este tipul rau în drama ucraineana. De fapt, nu, scrie Financial Times.



Unul dintre cele edificatoare și deprimante lucruri cu privire la politica internaționala este existența unui cult al lui Putin. Exista un numar semnificativ de lideri mondiali și personaje politice influente care îl admira profund pe președintele rus.



Clubul sau de fani este unul global, întinzându-se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Rusia a lansat marți, 25 ianuarie, noi exerciții militare in aproperea teritoriului ucrainean și in Crimeea anexata in urma cu aproape opt ani, dupa ce a denunțat faptul ca SUA au plasat in alerta mii de soldați pentru o posibila intervenție in estul Europei, relateaza AFP, citata de France 24 . 6.000…

- Kremlinul a acuzat luni (24 ianuarie) Statele Unite și aliații sai de escaladarea tensiunilor Est-Vest cu „isterie”. NATO planuiește sa intareasca forțele de securitate la granița Ucrainei. Rusia acuza Occidentul de „isterie” Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca probabilitatea…

- Kremlinul denunta joi declaratii"destabilizatoare" ale presedintelui american Joe Biden cu privire la Ucraina, dupa ce acesta a amenintat Moscova cu un "dezastru" in cazul unui atac militar rus in Ucraina", relateaza AFP. "Declaratiile se repeta neincetat si nu contribuie cu nimic la calmarea tensiunilor…

- Kremlinul a declarat marti ca nu vede niciun motiv sa fie optimist dupa o prima runda de discutii cu Statele Unite asupra crizei legate de Ucraina si cererilor Rusiei pentru garantii de securitate din partea Occidentului, relateaza Reuters. Cu toate acestea, purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- ''In ceea ce priveste Ucraina, ne sunt prezentate noi provocari. Inviolabilitatea frontierelor este un bun pretios si nenegociabil', a afirmat cancelarul social-democrat.Acest avertisment clar adresat Rusiei este mai degraba neobisnuit pentru un mesaj de Anul Nou adresat in mod traditional chestiunilor…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…

- Kremlinul a acuzat duminica Occidentul ca amplifica artificial tensiunile în jurul Ucrainei, cu declaratii repetate care sugereaza ca Rusia este gata sa lanseze un atac asupra vecinei sale si a transmis totodata Washingtonului si aliatilor sai sa opreasca o constructie militara în apropiere.Secretarul…