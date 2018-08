Stiri pe aceeasi tema

- Presa europeana deschide miercuri in general cu subiecte legate de criza Turciei, creșterea ușoara a economiei europene in ansamblu, groaznicul accident din Italia, unde un pod s-a prabușit provocand moartea a peste 35 de oameni- aceastea sunt ingrijorarile principale, urmate de subiecte proprii fiecarei…

- Presa europeana deschide marți in general cu subiecte legate de criza Turciei- aceasta e ingrijorarea principala, urmata de subiecte proprii fiecarei țari. Francezii scriu despre Parcoursup (noua lege privind inscrierea in invațamantul superior), germanii despre implicațiile locale ale scandalului Monsanto,…

- Ne-am propus ca, prin aceasta rubrica zilnica, sa facem o scurta trecere in revista a principalelor subiecte pe care cele mai importante ziare de business (dar nu numai) le trateaza in fiecare dimineața. Am ales ca publicații de referința Financial Times, The Wall Street Journal, Les Echos, Handelsblatt…

- Presa europeana scrie despre negocierile purtate de oficiali americani si europeni pentru evitarea unul razboi comercial total. Astfel, publicatia germana „Handelsblatt“ relateaza ca administratia Trump a propus UE eliminarea totala a taxelor la importurile auto, iar Bruxellesul se gandeste la un acord…

- Presa sarba denunta "provocarea rusinoasa" dupa golurile lui Xhaka si Shaqiri, care au sarbatorit printr-un gest pro-albanez la meciul castigat de Elvetia in fata Serbiei, scor 2-1, la Cupa Mondiala.

- ''Premiera amara'', ''Joc slab'' si ''Joc stins'' au fost cateva dintre calificativele pe care le-a folosit presa braziliana pentru a descrie jocul slab al ''Selecao'' cu Elvetia (1-1), duminica seara, pe Rostov Arena din Rostov pe Don, in cadrul Grupei E a Cupei Mondiale de fotbal,

- Administratia americana s-ar pregati sa anunte aplicarea de taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu din Uniunea Europeana cu incepere de joi, cu o zi inainte de data limita a exceptarii acordate europenilor de Washington, a afirmat miercuri Wall Street Journal (WSJ), transmite…