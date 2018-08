Stiri pe aceeasi tema

- Presa europeana deschide marți in general cu subiecte legate de criza Turciei- aceasta e ingrijorarea principala, urmata de subiecte proprii fiecarei țari. Francezii scriu despre Parcoursup (noua lege privind inscrierea in invațamantul superior), germanii despre implicațiile locale ale scandalului Monsanto,…

- Ne-am propus ca, prin aceasta rubrica zilnica, sa facem o scurta trecere in revista a principalelor subiecte pe care cele mai importante ziare de business (dar nu numai) le trateaza in fiecare dimineața. Am ales ca publicații de referința Financial Times, The Wall Street Journal, Les Echos, Handelsblatt…

- Lira turceasca a atins, vineri un nou minim instoric fața de dolar, pe fondul conflictului diplomatic dintre Washington și Ankara. Deprecierea lirei turceşti a continuat şi vineri, pe fondul sporirii temerilor noii agenţii de supervizare bancară (SSM) din cadrul BCE privind expunerea…

- Presedintele in exercitiu si-a asigurat prezenta in fruntea Turciei si in urmatorii cinci ani, dupa ce a castigat, inca din primul tur, recent desfasuratele alegeri prezidentiale. Presa locala anunta ca liderul de la Ankara a obtinut peste 52% din voturi la prezidentiale, invingandu-l detasat pe principalul…

- Sondajele anunța un rezultat strans la scrutinul de duminica, iar opoziția și asociațiile internaționale indeamna la o mobilizare generala pentru supravegherea urnelor la alegerile prezidențiale și parlamentare din Turcia, scrie AFP citat de Agerpres. Un sondaj realizat de Gezici, citat de Reuters,…

- Romancele au eliminat luni perechea din SUA formata din Jennifer Brady (locul 97) /Vania King (locul 64). Tenismenele noastre au castigat in doua seturi, scor 6-4, 6-3, dupa o ora si 28 de minute de joc. In sferturile de finala ale turneului de dublu de la Roland Garros, romancele se…

- Un pasager britanic a cazut dintr-un avion pe un aeroport din Turcia și a decedat. Incidentul a avut loc marți dimineața, pe aeroportul din Dalaman din sud-vestul țarii, scrie The Telegraph. Presa locala a relatat ca personalul aeronavei incerca sa-l dea jos pe barbat din avion in momentul in care a…

- Vanzarea Dogan Media a fost finalizata, a anunțat trustul de presa. Preluarea a fost realizata de conglomeratul rival Demiroren, pentru o suma de 919 milioane de dolari, transmite presa internaționala citata de Agerpres. Grupul de presa Demiroren, considerat un mare susținator al lui Erdogan, a preluat…