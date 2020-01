Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile turce au arestat joi mai multe persoane suspectate ca l-au ajutat pe fostul director al Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sa ajunga in Liban din Istanbul, dupa fuga sa din Japonia unde il astepta un proces, relateaza Agerpres. Ghosn, care a devenit cel mai celebru evadat din Japonia, este judecat…

- De teama „injustiției și a persecuției Politice” Șapte persoane, intre care patru piloti, au fost reținute joi de autoritațile din Turcia in ancheta privind dispariția fostului presedinte al Nissan Carlos Ghosn. Investigația vizeaza fuga fostului șef al Nissan, care a plecat din Japonia in Liban, via…

- Șapte persoane, între care patru piloti, au fost reținute joi de autoritațile din Turcia în ancheta privind dispariția fostului presedinte al Nissan Carlos Ghosn. Investigația vizeaza fuga fostului șef al Nissan , care a plecat din Japonia în Liban, via Istanbul, scrie Reuters.Carlos…

- Ghosn a fost primit calduros de catre presedintele Aoun, dupa ce a zburat la Beirut via Istanbul, iar acum este binedispus si combativ, simtindu-se in siguranta, conform surselor citate. In timpul intalnirii cu presedintele, Ghosn i-a multumit lui Aoun pentru sprijinul acordat lui si sotiei sale…

- Fostul presedinte al Nissan Motor a aterizat mai intai in Turcia, iar apoi a ajuns luni in Liban, el avand si cetatenie libaneza pe langa cea franceza si braziliana. Avocatul sau japonez, Junichiro Hironaka, a afirmat ca echipa sa de aparare din Japonia detine in continuare cele trei pasapoarte…

- Carlos Ghosn a fugit luni seara din Japonia, unde se afla in asteptarea procesului sau pentru coruptie. Fostul director al aliantei auto Renault-Nissan-Mitsubishi Motors a ajuns la Beirut, in Liban, țara natala a parinților sai, informeaza RFI. El fusese eliberat pe cauțiune, in aprilie 2019, dar cu…

- CARLOS GHOSN, fostul președinte al gigantului mondial al industriei auto RENAULT -NISSAN, a evadat din Japonia unde se afla reținut de peste un an. El a parasit arestul la domiciliu din Tokyo și a ieșit din...

- Fostul presedinte Renault și Nissan, Carlos Ghosn, a fugit din Japonia in Liban. „Nu am fugit de justitie, ci de persecutare politica” Fostul presedinte al Renault și Nissan Motor, Carlos Ghosn, care se afla intr-un centru de detentie din Japonia, a anuntat, marti, ca a ajuns in Liban, de…