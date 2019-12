Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu iesirea Marii Britanii din UE, Ungaria va pierde un aliat hotarat in apararea suveranitatii nationale, a declarat vineri responsabilul pentru Brexit din MAE ungar, Szabolcs Takacs, citat de agentia MTI potrivit Agepres Vorbind la conferinta ''Fourth European Blue Sky'', desfasurata la Budapesta,…

- Marea Britanie trebuie sa ofere argumente clare pentru a obtine amanarea producerii Brexit dupa 31 octombrie, a spus vineri seara un oficial din cadrul Presedintiei Frantei, relateaza Reuters, citata de Mediafax. „Franta vrea o amanare justificata si proportionata. Cu toate acestea, deocamdata nu…

- Parlamentul britanic s-a reunit sambata pentru o sedinta extraordinara consacrata acordului privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, prima sedinta organizata intr-o sambata dupa cea consacrata razboiului din Malvine, acum 37 de ani, transmit AFP si Reuters. Legislatorii…

- Financial Times: FMI reduce prognoza globala de creștere pe fondul temerilor privind razboiul comercial ● Le Point: În opinia lui Michel Barnier, un acord este "posibil saptamâna asta" ● The New York Times: Dumnezeu este acum complice la conspirația lui Trump ● Știri pe scurt.Financial…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord informeaza ca 280.600 de cetateni romani din Marea Britanie au depus, pana la data de 9 octombrie 2019, potrivit informatiilor furnizate de Ministerul britanic de Interne, solicitari de inregistrare pentru a primi statutul de rezident…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat, duminica, ca Uniunea Europeana este cea care trebuie sa vina acum in intampinarea Marii Britanii pentru a ajunge la o intelegere de compromis dupa propunerile sale de modificare a acordului Regatului Unit pentru Brexit, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres.

- Hoții de criptomonede au trimis scrisori în numele palatului Buckingham, prin care solicitau britanicilor donații pentru a salva economia Regatului Unit dupa Brexit. Potrivit unui exemplar postat online de șeful unei firme IT din Marea Britanie, infractorii au trimis scrisori fizice britanicilor,…