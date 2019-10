Stiri pe aceeasi tema

- Dobanda de referinta este dobanda overnight cu care se imprumuta bancile intre ele si este luata in considerare pentru majoritatea imprumuturilor de consum. Fed a redus dobanda cheie pentru a treia oara in acest an, in cadrul unei ajustari de la jumatatea ciclului unei expansiuni economice mature, potrivit…

- Banca centrala a Germaniei avertizeaza ca este posibil ca economia tarii sa se fi contractat pentru al doilea trimestru consecutiv, ceea ce ar insemna ca cea mai mare economie a zonei euro a intrat in prima recesiune din sase ani, scrie Financial Times.Economia germana s-a contractat cu 0,1%…

- ​Clubul țarilor platite pentru a li se împrumuta bani are un nou membru: Grecia, odinioara țara privita drept o gaura neagra a finanțelor. Guvernul elen a obținut miercuri un împrumut de 487,5 milioane de euro pe termen scurt (3 luni) la o dobânda de minus 0,02%, fața de +0,1% cu cât…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a mentinut joi politica sa monetara ultra-expansionista, refuzand sa urmeze exemplul Rezervei Federale a SUA (Fed) si a Bancii Centrale Europene (BCE) in reducerea ratelor dobanzilor, dar a dat asigurari ca este pregatita sa intervina pe pietele valutare pentru a tine…

- Perspectiva economiei americane este "favorabila", piata muncii este puternica, iar inflatia va reveni probabil la nivelul de 2- tintit de Fed, a declarat presedintele bancii centrale, Jerome Powell, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta de politica monetara. Reprezentantii Fed au decis…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) nu vrea ca bancilor sa li se interzica sa perceapa dobanzi negative de la deponentii obisnuiti pentru a-si imbunatati profitabilitatea, a declarat marti un oficial de la Bundesbank, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit lui Joachim Wuermeling,…

- Intr-un comunicat remis marti AGERPRES, Asociatia Credere informeaza ca a inaintat Ministerului Finantelor Publice un set de amendamente la proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea programului "Prima Casa" si reitereaza necesitatea unei dezbateri publice asupra acestui subiect. In…

- Eugen Neagoe (51 de ani) și-a reziliat contractul cu Dinamo, iar luni va face ablația la Spitalul Monza din București. Medicul care va face intervenția e grec și vine special din Grecia pentru Eugen Neagoe. Cel mai probabil antrenorul va fi externat marți. „Sunt foarte bine. Am stat de vorba cu mai…