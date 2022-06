Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa: Anunț demarare implementare proiect”Diversificarea activitații ELLETI COM TRANS SRL in vederea consolidarii pe piața„-codul MySMIS: 132723 titlul proiectului: Diversificarea activitații ELLETI COM TRANS SRL in vederea consolidarii pe piața numele beneficiarului: ELLETI COM TRANS…

- S.C. INTERNAȚIONAL TYRES S.R.L., cu sediul in sat Slobozia Sucevei, comunaGranicești, nr. 2A, jud. Suceava a finalizat proiectul "ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI ABORDARE INOVATIVA A PRODUCȚIEI LA SC INTERNAȚIONAL TYRES SRL", cod SMIS 114535, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare ...

- “Miercuri, 25 mai 2022, Programul Operational Regional (POR) Sud – Muntenia 2021-2027, pregatit de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud Muntenia, a fost aprobat de Guvernul Romaniei si transmis Comisiei Europene. In premiera, negocierile pentru POR 2021-2027 au fost purtate direct intre…

- DAC GRUP-COM SRL, cu sediul in Municipiul Slatina, Str. George Poboran, Nr. 16, județul Olt, cod poștal 230083, anunța incheierea proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI SC DAC GRUP-COM SRL”, cod SMIS 133280, in baza contractului de finanțare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației…

- Pitești, Aprilie 2022 Finalizarea activitaților proiectului cu titlul : „Cresterea Eficientei Energetice a Spitalului de Recuperare Bradet” Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Argeș anunța finalizarea activitaților proiectului Cresterea Eficientei Energetice a Spitalului de Recuperare Bradet,…

- Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta anunta inceperea etapei de selectie a grupului tinta in cadru Proiectului "SSM 160 Servicii sociale si socio medicale pentru persoanele varstnice din municipiul Constanta", POCU 436 4 4 125595. Proiectul isi propune ca grup tinta un numar de 160 persoane…

- UAT COMUNA FARTATESTI, cu sediul in Judetul VALCEA, FARTATESTI, str. PRINCIPALA, nr. 1, cod postal 247165, ROMANIA, a derulat, incepand cu data de 12.10.2016 pana la 31.03.2022, proiectul „CENTRU DE INGRIJIRE Sl ASISTENTA PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA FARTATESTI, JUDETUL VALCEA” cod SM1S 117197,…

