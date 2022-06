Finalizarea proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru DAPPER SPEDITION S.R.L

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) va implementa un sistem de cloud institutional in cadrul proiectului „Mediu colaborativ pentru dezvoltarea arhitecturilor cloud bazate pe OpenStack cu aplicatii in CDI", cu valoarea de 5,048,822.88 lei, finantat prin Fondul European de Dezvoltare…

- Potrivit unui comunicat al companiei Delgaz Grid, 18.000 de consumatori vor beneficia in total de aceasta investitie. “Statia de transformare (110/20kV) Vicov, jud. Suceava, va fi modernizata prin inlocuirea unor echipamente de inalta si medie tensiune si integrarea acestora in SCADA (control si achizitie…

- Ieri a fost semnat contractul de finantare, saptamana viitoare va fi parafat cel cu firma constructoare, iar la toamna va putea sa inceapa realizarea terminalului de pasageri T4. "Va fi cel mai mare din tara, dupa Otopeni", spune seful Aerogarii iesene. Primul contract in proiectul extinderii infrastructurii…

- Gura de oxigen pentru fermieri – Pana la 300 mil. Euro sprijin nerambursabil destinat IMM prin noua Masura POC 4.1.2., pentru depașirea crizei generate de pandemia de COVID-19, in sectoarele agroalimentar, piscicultura sau acvacultura Grant maxim de 15% din cifra de afaceri pe 2019, dar…

- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi a lansat procedura de achizitie a serviciilor de proiectare, de asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea Biroului Vamal de Frontiera Siret, in vederea fluidizarii traficului…

- ADVERTORIAL. S.C. We Are United S.R.L. anunta lansarea proiectul cu titlul „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2” proiect nr. RUE M2-18401 din 14- 03-2022 inscris in cadrul Masurii ”Granturi…

- ALIELA COMPANY SRL anunta lansarea proiectul cu titlul " Dezvoltarea SC Aliela Company SRL prin accesarea de granturi capital de lucru" proiect nr RUE 19008 inscris in cadrul Masurii "Granturi pentru capital de lucru", instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12…

- V. S. Primarul orașului Azuga, George Barbu, a anunțat ca s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor pentru construirea a trei blocuri de locuințe sociale, parte a unui proiect cu finanțare europeana. „Construirea ansamblului de locuințe sociale ce va cuprinde 48 de apartamente și garsoniere este un pas…