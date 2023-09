Stiri pe aceeasi tema

- Tanara jucatoare americana de tenis Coco Gauff (19 ani) a cucerit primul sau titlu de Mare Slem din cariera, sambata, la New York, dupa ce a invins-o pe belarusa Arina Sabalenka, in trei seturi, cu 2-6, 6-3, 6-2, in finala turneului US Open, transmite Agerpres.

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (19 ani), s-a calificat in premiera in finala US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, dupa o victorie in doua seturi, 6-4, 7-5, obtinuta joi in fata cehoaicei Karolina Muchova, la capatul unui meci intrerupt timp de 50 de minute de militanti ecologisti.Gauff,…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul la Wimbledon, duminica seara, dupa ce l-a invins in finala turneului de Mare Slem pe sarbul Novak Djokovic, cu 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4, relateaza Agerpres.

- Vondrousova, in varsta de 24 de ani, se afla la a doua sa finala de Mare Slem, dupa cea pierduta in 2019 la Roland Garros in fata lui Ashleigh Barty, dar nu castigase decat doua meciuri pe iarba in cariera sa pana la participarea la Wimbledon anul acesta.La randul ei, Ons Jabeur se afla in cautarea…