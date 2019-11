Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD Viorica Dancila au intrat in finala prezidentiala. Pana acum au fost numarate peste 98% din voturi. Clasamentul nu se mai poate schimba, chiar daca Dan Barna va obtine cateva procente in plus din diaspora. 47,66 % dintre romanii cu drept de vot s-au prezentat…

