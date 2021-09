Finala puştoaicelor la US Open Ultimul act se va disputa intre doua jucatoare foarte tinere Este vorba de canadianca Leylah Fernandez (19 ani, 73 WTA) si britanca Emma Raducanu (18, ani, 150 WTA). Leylah Fernandez a invins-o in penultimul act pe favorita nr. 2, Arina Sabalenka din Belarus (2 WTA), scor 7-6, 4-6, 6-4, in doua ore si 21 de minute. Ca in alte meciuri, Leyla a inceput mai slab, loviturile puternice ale Arinei fiind naucitoare. In primele trei game-uri, castigate de Sabalenka, tanara canadianca nu a reusit decat un punct. Primul game castigat i-a dat curaj lui Leylah, care, dupa un nou game pierdut la zero, a… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

