- Mauricio Pochettino este noul antrenor al formației Chelsea Londra, cu care a semnat un contract valabil doi ani, cu optiune de prelungire pentru inca unul. Antrenorul argentinian in varsta de 51 de ani revine in campionatul Angliei la trei ani si jumatate dupa ce fost demis de Tottenham Hotspur, una…

- Capitanul echipei de fotbal Manchester City, germanul Ilkay Gundogan, a ajuns la un acord verbal cu clubul FC Barcelona in vederea unui transfer din sezonul viitor. Conform presei din Spania, mijlocasul german Ilkay Gundogan, al carui contract cu Manchester City expira in luna iunie, a ajuns la un acord…

- Conducatorul barcii care s-a scufundat in raul Mureș a fost eliberat din arest și este cercetat in stare de libertate. Duminica seara, o barca avand in ea 11 oameni s-a rasturnat in raul Mureș. Un copil de trei ani a murit inecat. Alți patru oameni – doi barbați și doi copii – dintre cei aflați in barca…

- Lamine Yamal are doar 15 ani și deja și-a facut debutul in echipa mare a Barcelonei. El este nascut in 2007, cand a fost lansat primul iPhone. Tot in 2007, Lionel Messi deja era unul dintre cele mai mari talente fotbalistice din toate timpurile, noteaza CNN. In 2023, smartphone-urile au cucerit lumea,…

- Manchester City s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 4-1, in fata liderului Arsenal Londra, in marele derby al campionatului de fotbal al Angliei, elevii antrenorului Pep Guardiola devenind astfel principalii favoriti la castigarea titlului. Internationalul belgian Kevin De Bruyne a fost marele…

- Tatal și agentul lui Lionel Messi, Jorge, s-a intalnit cu președintele Barcelonei, Joan Laporta, dar clubul catalan nu a oferit nicio propunere de transfer. Viitorul superstarului argentinian la Paris Saint-Germain pare mai incert ca niciodata. Negocierile contractuale au fost puse in plan secundar…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev a caștigat finala turneului ATP Masters 1.000 de la Miami, dupa ce l-a invins in finala pe italianul Jannik Sinner, in doua seturi, cu 7-5, 6-3. Tenismanul rus in varsta de 27 de ani a cucerit astfel al patrulea sau titlu in cinci finale jucate in acest an, dupa cele de…

- Tottenham Hotspur s-a desparțit de antrenorul italian Antonio Conte, care si-a reziliat de comun acord contractul cu clubul englez de fotbal. Sosit la clubul londonez in 2021, Conte se afla intr-o postura dificila dupa eliminarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor si dupa ce si-a criticat deschis…