- Spectacolul ar putea avea loc la sfarșitul lunii februarie sau in martie la Sala Sporturilor din municipiu, propunerea organizarii competiției muzicale la Buzau venind chiar de la televiziunea naționala. Anunțul a fost facut pe Facebook de primarul Buzaului, Constantin Toma. Pentru ca spectacolul național…

- Primarul municipiului Buzau anunta ca finala Eurovision Romania 2020 va fi organizata ”99.9 la suta”, la Sala Sporturilor din orasul Buzau, bugetul competitiei nationale fiind estimat la 150-200 de mii de euro, scrie News.ro.Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a anuntat pe Facebook…

- Primaria Buzau a facut un nou pas pentru amenajarea unui nou parc in zona de est a orasului. La ultima sedinta a Consiliului Local Municipal, a fost aprobat planul urbanistic zonal pentru regenerarea spatiului urban adiacent Parcului Tineretului. Pe o suprafața de 45 de hectare, intre parc si digul…

- Președintele CJ Prahova, Bogdan Toader, a anuntat semnarea contractului de finantare Violeta Stoica Schimbari majore vor avea loc, in perioada urmatoare, la Spitalul Județean de Urgența Ploiești, cea mai mare unitate medicala din Prahova, aflata in administrarea Consiliului Județean Prahova. Dupa modernizarea…

- Anuntul a fost facut in aceeasi zi cu anuntarea stergerii unor conturi de Instagram din Rusia care vizau alegatori americani. Astfel, Facebook a anuntat ca va creste transparenta prin masuri cum ar fi afisarea unor informatii suplimentare despre detinatorii paginilor de Facebook si…

- Reabilitarea Bazarului și transformarea acestuia in sediu al Primariei este unul dintre obiectivele de investiții ale municipalitații care au fost demarate recent, a anunțat primarul Constantin Toma intr-o inregistrare pe care a postat-o pe pagina sa oficiala de Facebook, inregistrare realizata chiar…

- Ana Birchall si Tudorel Toader isi transmis mesaje de la distanta, fiecare incercand sa arate ca au avut un rol-cheie in proiectul referitor la informatizarea instantelor. Dupa ce Birchall a transmis printr-un comunicat de presa ca a gasit proiectul blocat, Tudorel Toader raspunde pe Facebook, readucand…

- 'PRIMA LEGE DIN PACHETUL ANTI CAMATARIE A FOST VOTATA DE SENAT!!!!Legea leasing ului, care elimina abuzurile societaților de leasing in procedura de valorificare a bunurilor in situația de neplata a trei rate consecutive, a fost votata azi in Senat!Din motive lesne de ințeles-interesele…