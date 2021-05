Finala Eurovision 2021. Cine a castigat Finala Eurovision 2021 desfasurata la Rotterdam a fost castigata, in aceasta noapte, de Italia.Aceasta va fi, in 2022, tara gazda pentru noua editie a competitiei muzicale.Piesa castigatoare este Zitti E Buoni, intepretata de Maneskin.Pentru marele trofeu s au luptat 26 de tari. Romania nu s a numarat insa printre ele, deoarece reprezentanta tarii noastre, Roxen, nu s a calificat in finala. Roxen, reprezentanta tarii noastre, a cantat in prima semifinala piesa "Amnesia" si nu a reusit ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

