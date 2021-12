Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii concursului Miss World 2021 au amanat timp de 90 de zile finala care urma sa se desfasoare joi seara la Coliseo din Puerto Rico, dupa ce 23 dintre cele 98 de concurente si membri ai personalului tehnic au fost testati pozitiv la COVID-19, relateaza EFE.

- Organizatorii concursului Miss World 2021 au amanat timp de 90 de zile finala care urma sa se desfasoare joi seara la Coliseo din Puerto Rico, dupa ce 23 dintre cele 98 de concurente si membri ai personalului tehnic au fost testati pozitiv la COVID-19, relateaza EFE, preluata de Agerpres. Ca urmare…

- Organizatorii concursului Miss World 2021 au amânat timp de 90 de zile finala care urma sa se desfasoare joi seara la Coliseo din Puerto Rico, dupa ce 23 dintre cele 98 de concurente si membri ai personalului tehnic au fost testati pozitiv la COVID-19, relateaza EFE, preluata de Agerpres.Ca…

- Organizatorii concursului Miss World 2021 au amanat timp de 90 de zile finala care urma sa se desfasoare joi seara la Coliseo din Puerto Rico, dupa ce 23 dintre cele 98 de concurente si membri ai personalului tehnic au fost testati pozitiv la COVID-19, relateaza EFE. Ca urmare a numarului de contagieri,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat scolile sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%, dar o decizie finala va fi comunicata vineri. “Conform discutiilor de pana acum, se contureaza un prag de vaccinare…

- Organizatorii turneului Transylvania Open au anuntat programul de duminica al competitiei din Cluj-Napoca. Simona Halep va juca finala de simplu cu Anett Kontaveit de la ora 17.30. Meciul va fi transmis in direct de Digi Sport 2 și Look Sport. Meciul dintre romanca favorita principala si locul 18 WTA…

- Organizatorii turneului Transylvania Open au anuntat programul de duminica al competitiei, conform caruia Simona Halep va juca finala de simplu cu Anett Kontaveit de la ora 17.30. Meciul dintre romanca favorita principala si locul 18 WTA si estona de pe locul 14 WTA si cap de serie 2 este…

- Emiratele Arabe Unite vor trimite pentru prima data o reprezentanta la concursul de frumusete Miss Univers, care va avea loc in acest an in Israel in luna decembrie, au anuntat miercuri organizatorii competitiei, relateaza DPA. Cea de-a 70-a editie a concursului Miss Univers va avea loc pe…