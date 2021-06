Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cuțite și-a gasit finaliștii! Celebra emisiune culinara a ajuns foarte aproape de final, iar acum telespectatorii se bucura de cele mai frumoase probe și abia așteapta sa vada cum va decurge competiția in ultima etapa. Emoțiile sunt mari mai ales pentru una dintre cele mai simpatizate concurente.…

- Soțul Narcisei Birjaru de la „Chefi la cuțite” a transmis un mesaj public. E mandru de soția lui, acesta și-a dezvaluit sentimentele de iubire in fața urmaritorilor din mediul onlinec, dupa 10 ani de relație. Narcisa Birjaru e una dintre semifinaliștii „Chefi la cuțite”, sezonul 9 . Show-ul culinar…

- Ultimul battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a adus surprize la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Catalin Scarlatescu a intrat in bucatarie, alaturi de cei trei concurenți ai lui: Valentina Ionița, Alexandru Badițoaia și Narcisa Birjaru. Iata ce clipe unice a rememorat juratul!

- Bucurie mare pentru Echipa lui Catalin Scarlatescu astazi la Chefi la cuțite. Valentina Ionița, Narcisa Birjaru și Alex Badițoaia merg direct in semifinala sezonului 9, asta dupa ce farfuriile lor au fost cele mai punctate.

- Finala de la Chefi la Cuțite se apropie cu pași repezi, iar tensiunea se regasește și in ceea ce privește relațiile dintre concurenți. In aceasta seara, Narcisa Birjaru și Valentina Ionița nu s-au mai putut abține și au dat carțile pe fața. Iata care a fost marul discordiei in echipa mov, condusa de…

- Narcisa Birjaru face parte din echipa mov, echipa lui Catalin Scarlatescu de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9. Concurenta s-a remarcat cu preparatele ei, dar și cu glumele și felul ei de a fi. Catalin Scarlatescu a vrut neaparat sa o aiba in echipa lui din acest sezon de la „Chefi la cuțite” pe Narcisa…

- Mirela Negoița, din echipa lui chef Florin Dumitrescu, a parasit bucataria celui mai iubit show culinar. Cei trei bucatari nu au fost deloc incantați de preparatul ei și i-au acordat cel mai mic punctaj, doar cinci puncte. Echipa mov și cea albastra au intrat la duel in ediția din 23 mai cu o tema de…

- Chef Cataalin Scarlatescu a avut ceva emoții in ediția din acaesta seara a show-ului culinar ”Chefi la cuțite”. Echipa juratului a ajuns la duel, dar o parte dintre concurenții sai au reușit sa-l surprinda placut. Cel mai mult a fost impresionat de preparatul Narcisei Birjaru, pe care susține ca o va…