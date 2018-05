Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a castigat finala mica si medaliile de bronz in Liga Campionilor la handbal feminin, duminica, dupa 31 30 19 14 cu formatia rusa Rostov pe Don, in Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, gazda turneului Final4 al competitiei, informeaza Agerpres.ro. CSM Bucuresti castiga medaliile de bronz…

- CSM București susține de la ora 16:15 finala mica a turneului Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, in compania rusoaicelor de la Rostov pe Don, dupa ce ieri echipa campioana a Romaniei a fost invinsa, in prima semifinala, de ETO Gyor, deținatoarea trofeului, cu 20-26. Rostov a cedat la…

- CSM Bucuresti a ratat calificarea in finala Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa de echipa maghiara Gyori Audi ETO KC cu scorul de 26-20 (12-10), sambata, in prima semifinala desfasurata la turneul Final4 al competitiei, gazduit de Papp Laszlo Sportarena din Budapesta. Campioana…

