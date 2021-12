Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a trecut la pas de Drobeta in etapa a 7-a din Divizia A, Seria C, scor 40-27, iar antrenorul Catalin Popescu s-a aratat multumit de ceea ce baietii sai au jucat. De asemenea, acesta a anuntat ca echipa s-a despartit de doi jucatori si a mentionat programul infernal din luna noiembrie.…

- Handbaliștii Universitații Craiova au avut parte de un meci facil, sambata, in sala „Ion Constantinescu“, din Banie. Baieții pregatiți de Catalin Popescu au zdrobit-o pe AHC Drobeta, cu scorul de 40-27, dupa un joc controlat in totalitate de la cap la coada. Partida a contat pentru etapa a 7-a din Divizia…

- Cu mai multe probleme, Universitatea Craiova nu a reușit sa evite eșecul la scor la Oradea și a cedat cu 27-41. Handbaliștii pregatiți de Catalin Popescu nu prea au contat in acest meci, unul in care au incasat gol dupa gol. Partida a contat pentru etapa a 6-a din Divizia A, Seria C. Gazdele de la CSM…

- Rezultat surprinzator, sambata dupa masa, in Banie, la partida dintre Universitatea Craiova și SCM Timișoara. Fotmația olteana nu a reușit sa se impuna in fața gruparii din Banat, remizand, scor 35-35, la capatul unui nou meci tensionat. Partida a contat pentru etapa a 5-a din Divizia A, Seria C. Dupa…

- Esecul la scor de la Resita nu a picat deloc bine pentru handbalistii de la Universitatea Craiova, carara nu le venea sa creada, in primul rand, scorul final si numarul de goluri primite. Dar se pare ca acest rezultat i-a „calit“, iar din acel moment victoriile au inceput sa curga pe banda rulanta.…

- Echipa masculina de handbal a Universitații Craiova și-a adjudecat toate punctele puse in jocul de sambata, din Banat. Elevii lui Catalin Popescu s-au impus cu 44-32 (19-15) in fața celor de la CSU Poli Timișoara. Partida a contat pentru etapa a 4-a din Divizia A, seria C. CSU POLI TIMIȘOARA: Farkas…

- Multa munca, lupta stransa, dar rezultatul este pe masura! Handbaliștii Universitații Craiova au obținut, sambata, o victorie frumoasa și importanta in noul sezon, care ii mai urca in clasamentul Diviziei A, Seria C. Baieții lui Catalin Popescu au tras tare pentru a o „rapune“ pe Sannicolau Mare, formație…

- Handbaliștii de la Universitatea Craiova nu au prea multe de zis dupa deplasarea de la Reșița. Dupa victoria cu echipa din Tg Jiu, din prima etapa a noului sezon din Divizia A, Seria C, baieții lui Catalin Popescu au luat o „caruța“ de goluri pe terenul formației CSM Reșița, iar rezultatul final nu…