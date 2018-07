Stiri pe aceeasi tema

- „Un om la locul lui”, debutul in lungmetraj al lui Hadrian Marcu, a fost selectat in competitia New Directors a celei de-a 66-a editii a Festivalului de Film de la San Sebastian, care va avea loc in perioada 21 - 29 septembrie (news.ro).Filmul romanesc care il are in rol principal pe Bogdan…

- Filmul de debut in lungmetraj al regizoarei Ioana Uricaru, produs de Mobra Films, a castigat premiul Linxul de Aur la FEST New Directors/ New Films Festival de la Espinho, in Portugalia, arata un comunicat remis MEDIAFAX.

- Lemonade, filmul de debut in lung metraj al Ioanei Uricaru, produs de catre Mobra Films, a castigat ieri Linxul de Aur pentru cel mai bun film in competiție, in cadrul FEST New Directors / New Films Festival de la Espinho din Portugalia. Filmul a fost selectat in competiție in sectiunea principala…

- Filmul „Ocean's 8: Jaf cu clasa”, cu distributie majoritar feminina, s-a impus in box office-ul romanesc de weekend, dupa ce a debutat cu incasari de 884.940 de lei (news.ro).Lungmetrajul in care joaca Sandra Bullock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna,…

- Cel mai nou lungmetraj scris si regizat de Radu Jude, "Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari", va fi prezentat in premiera mondiala in cadrul Festivalului International de Film de la Karlovy Vary, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Filmul a fost inclus…

- Filmul "Charleston", debutul in lungmetraj al lui Andrei Cretulescu, va fi prezentat in premiera in Romania in cadrul competitiei oficiale a Festivalului International de Film Transilvania, editia cu numarul 17. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, proiectia de gala va avea loc pe 31 mai,…

- Lungmetrajul "Une affaire de famille", de Hirokazu Kore-eda, a fost recompensat cu trofeul Palme d'Or, la gala de inchidere a Festivalului International de Film de la Cannes 2018, care a avut loc sambata seara.

- Studioul american Paramount Pictures si-a dat acordul pentru finantarea si distribuirea unui film despre viata cantaretului britanic Elton John, iar in rolul principal va fi actorul Taron Egerton, cunoscut din filmele “Kingsman” si “Eddie The Eagle”, informeaza AFP conform News.ro . Filmul va fi realizat…