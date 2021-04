Stiri pe aceeasi tema

- Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite la cea de-a 78-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles si New York, scrie Agerpres. Cel mai bun film - drama: "Nomadland"Cel…

- Filmul Nomadland, regizat de Chloe Zhao, a caștigat Globul de Aur pentru cel mai bun lungmetraj drama, The Crown este cel mai bun serial TV drama, Schitt's Creek este cel mai bun serial de comedie iar The Queen's...

- Lungmetrajele ”Nomadland” si ”Borat Subsequent Moviefilm” si serialele ”The Crown” si ”Schitt’s Creek” sunt marile castigatoare ale celei de-a 78-a editii a galei Globurilor de Aur, acordate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), care a avut loc duminica noapte, deschizand astfel sezonul…

- Cea de-a 78-a ediție a Galei Globurilor de Aur are loc in noaptea de duminica spre luni – de la ora 3:00, ora Romaniei și este organizata in condiții speciale, de pandemie. Ceremonia prezentata de actritele Tina Fey si Amy Poehler este importanta, deoarece de obicei acest eveniment important al cinematografiei…

- Filmele ”Judas and the Black Messiah” si ”The Trial of Chicago 7” se numara intre productiile nominalizate la premiile Sindicatului scenaristilor americani (Writers Guild of America, WGA), ce vor fi acordate anul acesta pe 21 martie, informeaza News.ro. WGA a anuntat selectia marti seara,…

- SAG-AFTRA (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists) a publicat o replica memorabila joi, dupa ce Donald Trump a anuntat ca demisioneaza din Sindicatul actorilor americani inainte de o sedinta a Comisiei de Disciplina din cadrul acestei confederatii sindicale, informeaza…