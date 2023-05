Stiri pe aceeasi tema

- Episcopia Romano-Catolica de Timișoara anunțat programul celebrarilor liturgice prilejuite de binecuvantare a Catedralei restaurate – Domul din Piața Unirii, care va avea loc sambata, la data 22 aprilie 2023. Sfanta Liturghie Pontificala va fi țin de Excelența Sa Arhiepiscopul Miguel Maury Buendia

- Muzeul Național al Banatului, in parteneriat cu Fundația Herczeg, Fundația „Societatea de Istorie și Arheologie din Banat” și cu sprijinul Constructim S.A., prezinta la Timișoara lucrarea monumentala The Middle Way (2014) a sculptorului Bogdan Rața. Colorata in roșu puternic și inalta de patru metri,…

- Pe acoperișul inierbat al Bastionului Theresia, in capatul corpului C al Bastionului Maria Theresia, a fost amplasata o lucrare monumentala, The Middle Way (2014) a sculptorului Bogdan Rața. Muzeul Național al Banatului, in parteneriat cu Fundația Herczeg, Fundația „Societatea de Istorie și Arheologie…

- Fiecare dintre noi ne dorim sa ajungem la o anume destinație in timp relativ scurt și in condiții optime și civilizate, dar nu intotdeauna ceea ce ne dorim se și intampla. De cate ori, pe drumul spre litoral, de exemplu, nu ai pierdut ore in șir, sau pe drumul spre stațiunile montane de pe Valea […]…

- Castelul Huniade, cea mai veche cladire pastrata in Timișoara, chiar daca infațișarea ei s-a schimbat de mai multe ori, ascunde intre zidurile lui o istorie de secole și urme din vechile construcții, care s-au pastrat pana astazi. Castelul Huniade, un edificiu cu secole de istorie Inca inainte de incoronarea…

- Angela Dumitrescu, profesoara de istorie la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara, a primit o scrisoare emoționanta de la unul dintre elevii sai. Deși biletul nu a fost semnat, dascalul intuiește ca a fost scris de o eleva.

- Horea Crișovan implinește astazi 50 de ani, ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!” Artistul nascut la Timișoara a absolvit Liceul de Filologie – Istorie din Timișoara (actualul Colegiu Național Banațean) și, apoi, Facultatea de Litere, secția Istorie – Engleza. Primul pas spre muzica il…

- Horea Crișovan implinește astazi 50 de ani, ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!” Artistul nascut la Timișoara a absolvit Liceul de Filologie – Istorie din Timișoara (actualul Colegiu Național Banațean) și, apoi, Facultatea de Litere, secția Istorie – Engleza. Primul pas spre muzica il…