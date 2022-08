Filme și seriale noi care apar pe în luna septembrie pe Disnely Plus Disney+ a anunțat cele mai importante lansari pentru septembrie 2022. Exista numeroase filme și seriale noi, așa ca ar trebui sa existe ceva pentru toata lumea. Puteți viziona filme și seriale de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars , National Geographic și multe altele acolo. Disney+ costa in prezent 29.99 de lei pe luna si 299.90 lei pe an. Lansare pe Septembrie 1 She-Hulk: Attorney at Law: Episodul 3 Lansare pe Septembrie 2 Al Davis VS. The NFLDickie VElway to MarinoNature BoyRun Ricky RunSmall Potatoes: Who Killed the USFL?The Band That Wouldn’t DieThe Two BillsYear of the ScabSiempre Fui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

