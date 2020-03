Stiri pe aceeasi tema

- In Romania sunt deja 17 cazuri confirmate de coronavirus, iar panica creata este deja mare in randul romanilor. Cantareața Celia a vorbit, in exclusivitate pentru HeyNews.ro , despre coronavirus și cele mai recente evenimente legate de acest subiect. Citește și: FOTO. Celia a fost ceruta de soție pentru…

- Un angajat NATO, care lucreaza la Bruxelles, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit biroului de presa NATO, citat de CNN. “Colegul nostru s-a intors dintr-o vacanța in nordul Italiei, s-a simțit rau și a fost testat deoarece avea și febra”, potrivit comunicatului transmis de NATO, citat…

- Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a anunțat ca sesiunea plenara a PE din luna martie nu se va mai ține la Strasbourg, ca de obicei, ci la Bruxelles, spre nemulțumirea multora dintre eurodeputații francezi. Motivul invocat a fost riscul pe care-l implica epidemia cu virusul ucigaș la…

- Un deputat si un angajat al Parlamentului francez au fost contaminati de noul coronavirus, a anuntat joi seara presedintia Adunarii Nationale, relateaza AFP, scrie Agerpres.Acest ales al partidului de dreapta francez Republicanii (Les Republicains, LR) din Haut-Rhin (Alsacia, nord-est) in…

- Sesiunea plenara a Parlamentului European se va desfasura saptamana viitoare in sediul din Bruxelles (Belgia), in loc de Strasbourg (Franta), din cauza situatiei de "forta majora" generata de coronavirus, a anuntat joi seara presedintele institutiei, David Sassoli, anunța MEDIAFAX."Astazi…

- Teama de o eventuala contaminare cu noul coronavirus a cuprins intreaga țara. 3 persoane din Galați au fost internate azi-noapte la Spitalul de Boli Infecțioase dupa ce au anunțat ca se simt rau. Autoritațile sanitare le-au recoltat probe și aștepta rezultatele analizelor.

- In drum spre stadionul unde Rapid Bucuresti a jucat impotriva Turris Turnu Magurele, fanii rapidisti au scos din metrou, au lovit și au scuipat un tanar asiatic, de teama coronavirusului. Rapidistii au observat un tanar asiatic, pe care l-au acuzat ca este responsabil de raspandirea noului coronavirus,…

- In alerta din cauza epidemiei de Coronavirus care a inspaimantat Italia, delegația Romaniei de kaiac-canoe a intrerupt pregatirile din Peninsula și a revenit aseara in Romania. Sportivii au aterizat marți seara pe aeroportul „Henri Coanda”, urmand ca in perioada urmatoare sa intre in carantina. ...