Film românesc în aer liber la Drăguțești Punand accent pe activitațile culturale care contribuie la dezvoltarea unei comunitați, edilul comunei Draguțești a decis organizarea unui eveniment in aer liber in parcul Caminului Cultural. Un film romanesc va fi proiectat pentru cetațenii Draguțeștiului in perioada urmatoare. Adminsitrația localitații Draguțești a hotarat difuzarea unui film romanesc in parcul din comuna. Zona dispune de o tribuna unde oamenii se vor putea așeza respectand normele de distanțare sociala. Pelicula va fi proiectata in weekend, atat sambata cat și duminica, pentru a permite unui numar cat mai mare de persoane sa… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

